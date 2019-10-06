Detectan 61 casos de cáncer

FRONTERA, COAH.- Alarmante es el número de casos que dieron positivo en la última campaña para detectar cáncer cérvico uterino y de mama, siendo un total de 61 casos nuevos de esta enfermedad.

Martha Ríos, Directora de la Instancia Municipal de la Mujer explicó que es importante que las mujeres se realicen el auto examen mamario y acudan a su clínica de salud más cercana para realizarse el papanicolau, toda vez que la detección oportuna es muy importante para salvar su vida.

Invita a mujeres a realizarse la auto exploración para detectar cáncer de mama y acudir a realizarse el papanicolau, ya que son altos los índices de estos padecimientos en este municipio.

Explicó que en este último período de revisión fueron 58 nuevos casos de cáncer de cérvix los que se detectaron, y 3 de cáncer mamario, por lo que se dará atención médica oportuna a las mujeres y se les dará seguimiento médico y medicamento para que puedan librar este padecimiento.

Mencionó que las mujeres deben estar al tanto de cualquier cambio en su cuerpo y deben acudir a revisión de manera inmediata para evitar que la enfermedad avance y sea más difícil erradicarla.

“Debemos conocer nuestro cuerpo a la perfección y en caso de ver una irregularidad, una bolita, bulto, enrojecimiento o tener algún sangrado fuera de periodo, acudan de inmediato al médico y no dejen pasar tiempo por temor o vergüenza, ay que el cáncer es curable si se detecta y atiende a tiempo”.

Dijo que en este mes se dio de alta una de las mujeres que dio positivo el año pasado, esto gracias a que recibió el diagnostico a tiempo, acudieron a sus citas y tratamiento en los días señalados.

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“No tengan miedo, acudan a revisión y salven su vida, ustedes son muy importantes para sus familias y nadie nos puede cuidar si nosotras mismas no cuidamos de nuestro cuerpo, no tengan pena ni desconfianza, los exámenes de cáncer son totalmente indoloros y pueden salvar su vida”.A juicio Rubí...