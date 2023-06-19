Detectan albercas inseguras

FRONTERA COAH-. Se encontraron con más de 60 establecimientos dedicados a la renta de albercas que no tienen registro y que de no acatar las instrucciones de Protección Civil y Bomberos podrían ser acreedores de una multa de que va desde los 6 mil hasta los 800 mil pesos.

1 / 1 Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil. ❮❯

Lo anterior lo dio a conocer Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil, señaló que la gente no estaba impuesta a cumplir con sus obligaciones, dicen que por qué que nunca lo han hecho, pero el director comentó que toda quinta que se rente tiene que tener licencia de funcionamiento, uso de suelo, los vistos buenos por el bien de ellos como propietarios y de la gente que acude a esos lugares.

Dijo que ya entregaron ordenes de visita y tienen 24 horas para la inspección si no cumplen con los requerimientos que les pidieron entonces ya empiezan las clausuras, hasta ahorita llevan 30 revisados y empiezan a levantar actas y a correr los tiempos, después empezarán a clausurar, los otros 30 están cerrados o no encuentran a los dueños.

Señaló que quienes ya fueron localizados tendrán 5 días para que cumplan o den un tiempo razonable sobre por qué no lo hacen, si vuelven a incurrir la multa se puede duplicar y dicha multa es de 6 mil a 800 mil pesos.

El director dijo que es importante que estén en norma para cuando se presente alguna situación tengan conocimiento sobre cómo actuar y brindar los primeros auxilios, así como detectar las zonas de riesgo para la gente que acuda al lugar.