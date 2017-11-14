Detienen a 20 en el fin de semana

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El director de la Policía Preventiva Joel Solís Díaz, informó que fueron veinte detenidos los que pararon en las celdas por faltas administrativas menores que representa una baja considerable en las estadísticas manejadas en los últimos meses.

Indicó que estas faltas son tomar en la vía pública, riñas familiares, detención por petición familiar, por conducir en estado inconveniente entre otros los que en las últimas fechas ha bajado de manera notoria.

Esto lleva a que los elementos en turno al igual que las unidades patrullen los sectores más vulnerables de la ciudad, a fin de mantener el orden.

Siempre son los mismos delitos los fines de semana pero es lo común en el pueblo al haber costumbres que se hacen leyes en las colonias, vecinos etc., pero que eso no da lugar a que se permitan tales cosas, al contrario, se debe erradicar todo aquello que represente riesgo para la estabilidad social”, dijo el director.

En cuanto a las estrategias que se aplicarán para fin de año dijo que son las mismas de siempre, por lo que la recomendación que hace es extremar precauciones, que las familias eviten en lo posible problemas bien sea como resultado del consumo de alcohol, evitar escándalos y mantener el orden en lugares públicos.

Muchos problemas se pueden evitar con el apoyo de la gente y eso es lo que esperamos para el fin de año.