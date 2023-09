Detienen a choferes de plataforma

Más de 5 conductores de In Driver fueron detenidos en los operativos realizados por la direcciones de Transporte y Vialidad en coordinación con Seguridad Pública y el área jurídica del municipio, esto durante el operativo realizado la mañana de ayer en la calle Almadén en la colonia Occidental.

Los automóviles fueron trasladados en grúa a un corral y los propietarios tendrán que pagar un promedio de 6 mil pesos entre la multa y el cobro de la grúa, esto debido a que no tienen autorización para brindar un servicio en la ciudad pues se requiere de ciertos requisitos con los que no cuentan.

Los propietarios de estas unidades deberán aprobar la propiedad para sacar al vehículo de la pensión, así como pagar una multa ya que en repetidas ocasiones la autoridad municipal ha dado a conocer que no se tiene la autorización para que ellos operen por motivo de seguridad.

La forma en que los detectan es cuando el pasajero acepta ser pasajero mientras eso no ocurra no se les puede detener, siempre que detectan un vehículo con gente en la parte trasera se le detiene y es muy notorio cuando se trata de conductores de In Driver.

En días pasados el director de Transporte y Vialidad, mencionó que se tomó la decisión de implementar estos operativos ya que hubo un reporte respecto a un intento de violación a una joven, además de que no se sabe quiénes son los operadores, sí consumen algún tipo de sustancias tóxicas o una identidad certera pues también hay reportes respecto a qué el conductor es otro que no está en la aplicación aunado a que muchos de los vehículos americanos que están registrados en la plataforma.