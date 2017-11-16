Detienen a taxi pirata

Frontera.- El departamento de Transporte y Vialidad sacó de circulación un vehículo que fue reportado como taxi “pirata” ya que su propietario anteriormente fue taxista y ahora circula con placas normales pero sin retirar los logotipos del sitio donde pertenecía, razón por la que ayer fue obligado al retiro de dichas leyendas.

El propio director de Transporte y Vialidad Omar González Fermín explicó que habían recibido quejas por parte de concesionarios y choferes de varias agrupaciones de taxis sobre la presencia de un auto que laboraba como “pirata”, lo que les generaba mermas en su labor.

Dijo que fueron varias las quejas y por eso ayer que notaron la presencia del auto al estar estacionado en la plaza principal procedieron a retirar el mismo para que su propietario proceda a quitar los logotipos de taxi.

El auto se trata de un Atos color blanco que porta placas de circulación FKX 85-35 que son particulares, pero que en sus puertas delanteras porta las leyendas o logotipos de taxistas ferrocarrileros.

Se conoció que fueron varios los taxistas que reportaron dicho vehículo que encontraron con diversas personas a bordo y la excusa que siempre daba el conductor de que eran sus familiares.

Por eso y para evitar cualquier complicación legal el director de Transporte expuso que ayer mismo el auto fue llevado a los patios de Seguridad Pública donde se le permitió al propietario procedieran de forma personal al retiro de los logotipos de taxi.