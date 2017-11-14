Detienen escrituras errores en planos

Frontera, Coah.-El departamento de Obras Públicas no puede emitir permisos para escrituración en predios del ejido 8 de Enero donde los propietarios se enfrentan a una problemática por contar con planos con medidas incorrectas y por esa razón quedaron inmersos en la problemática que solo se corregirá hasta que se modifiquen los planos.

Uno de estos casos es el de la señora Guadalupe Sosa Muñiz, quien cuenta en su haber con un plano donde las medidas de su terreno no son las correctas y generan que por consecuencia, Obras Públicas no genere la liberación del mismo porque se pudieran generar complicaciones legales contra dicho departamento.

Sergio González, de la Tenencia de la Tierra en el municipio, dijo que el departamento que encabeza, así como Catastro Municipal, ya emitieron la autorización correspondiente a Guadalupe Sosa, más no así el departamento de Obras Públicas.

Explicó que Ricardo Góngora, director de Obras Públicas ya estableció que solo hasta el momento en que se corrija el plano que puede ser mediante la persona que lo realizó y se apliquen las medidas correctas o en su defecto en el Registro Público de la Propiedad, donde se puede hacer la corrección, es cuando autorizará el permiso correspondiente.

Será solo con esa autorización, como la señora Guadalupe Sosa al igual que otros propietarios en el ejido 8 de Enero, puedan llevar a cabo su escrituración sin complicación alguna.