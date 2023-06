Detienen GATES a RG de Morena

FRONTERA COAH.- Cinthia Leija Muñoz denunció la desaparición de su esposo, representante general de Morena a quien sin motivo alguno sacaron de la casilla que se encuentra en la Escuela Secundaria Técnica 64 "Netzahualcóyotl" ubicada en la colonia La Sierrita.

Su esposo Rolando Vásquez Riojas de 44 años de edad fue sometido por elementos del Grupo de Armas Tácticas Especiales a las 3:30 de la tarde, ella mencionó que no había motivo para detenerlo y aunque ya lo había buscado, no lo encuentran.

Su esposa dijo sentirse desesperada con esta situación. Varias personas presenciaron la detención de Rolando Vasquez.

"Solo me dicen que no pierda la calma, me lo dicen los mismos de Morena, yo ya le he marcado a mi esposo pero no timbra, me doy cuenta que tampoco encontramos el carro de él, es un Aveo 2015 color gris que estaba estacionado afuera".

La esposa no se quiso moverse del lugar de donde los elementos sacaron a su esposo, comentó que es injusto lo que se hizo ya que había muchas personas en el lugar y nadie hizo nada para que no se lo llevaran.

Su esposo, "RG" era quien prácticamente coordinaba a los representantes de casillas por parte de Morena, les daba alimentos, agua y estaba al pendiente de lo que pudiera ofrecerse.

Cinthia dijo sentirse desesperada y que constantemente le decían que guardara la calma pero habían pasado más de 3 horas y había información sobre el paradero de su esposo.

"No tengo palabras este es el mundo en el que vivimos, mi esposo no hacía nada malo, solo su trabajo , él estaba denunciando la compra de votos, tal vez por eso se lo llevaron", comentó.