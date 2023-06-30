Detona el calor delitos sexuales

FRONTERA COAH-. Las altas temperaturas detonan muchos aspectos que llevan a elevar los índices de abuso sexual en menores, señaló Leticia Sánchez Campos; titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, mencionó que se trabaja en estrategias para erradicar este delito.



La titular comentó que los abusos sexuales son un tema que va de la mano con muchos detonantes por el calor, entre estos está el consumo del alcohol no solo en niños, sino también en mujeres, se genera violencia sexual y física.

En Coahuila se han creado dos mesas especializadas en delitos sexuales, instaladas en Torreón y Saltillo, únicamente para casos de abusos sexuales, las cifras las lleva fiscalía Pronnif solo coadyuva en caso de ser muy necesario.

Hay casos en los que mamá o papá no quieren denunciar un abuso sexual hacia su hijo o hija, por encubrir al papá, al padrastro, al abuelo, al tío o cualquier otra persona cercana al menor que haya cometido una falta.

En los casos como el anterior, la Pronnif levanta la denuncia se giran medidas especiales de protección cuando se necesario que algún niño tenga que salir del seno familiar, por ello la procuradora exhortó a padres de familia a estar siempre alertas para detectar cuando las cosas andan mal.