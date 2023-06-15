Difícil situación para los obreros

FRONTERA COAH-. Juan Javier Martínez Vega, es un obrero de Altos Hornos de México, habló de lo difícil que ha sido subsistir con la falta de trabajo dentro de la empresa para la que ha trabajado gran parte de su vida, afortunadamente en su caso hay ingreso por parte de su esposa en un puesto de comida.

Fue uno de los beneficiarios de la entrega de despensas por parte del Ayuntamiento de Frontera, agradeció al alcalde Roberto Piña por la iniciativa que tuvo y que no se ha visto en otros municipios donde también hay obreros en la misma situación.

Señaló que la situación que están atravesando los obreros no será para siempre pues existe la esperanza de que pronto las cosas van a mejorar y entonces, habrá momento de regresar un poco de lo mucho que les han ayudado.

“Yo he recibido esta ayuda en dos ocasiones, en mi casa si hay una entrada de ingreso, tenemos un puesto, con eso nos mantenemos pero sí es difícil”, comentó el obrero.

Dijo que él empezó a trabajar en ese puesto, todos los días él y su esposa abren el puesto esperando a los clientes a fin de poder subsistir y seguir resistiendo la situación económica, al menos para cubrir las necesidades básicas pues los lujos fueron borrados de la lista de cosas por hacer.

Espera que pronto haya noticias, Juan Javier comentó que espera en Dios que muy pronto los empresarios que están al frente de la empresa, se pongan la mano en el corazón porque ha pasado mucho tiempo y a veces la esperanza es mínima peor lo importante es que no desaparece.

Comentó que tiene compañeros que lamentablemente no tienen esa entrada o ese apoyo por parte de la esposa y que han tenido que buscar estrategias, algunos empezaron a vender paletas por la calle, otros a buscar cualquier empleo ya sea de albañil o cualquier otro, todo es válido mientras sea un trabajo honrado y mientras pasa la tormenta.