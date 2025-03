Discriminan a niño en Colegio Cristiano.

Yaxire Jiménez, madre de familia, denunció que su hijo Jorge fue víctima de discriminación en el colegio cristiano La Paz de Frontera. De acuerdo con su testimonio, la directora del plantel, Olimpia Escamilla, calificó al menor como un "niño problema" debido a su condición de autismo y le exigió la presencia obligatoria de una maestra sombra para que pudiera asistir a clases.

"A principios de enero me mandaron reporte de que Jorge era agresivo cuando en todos estos años nunca hubo problema, me cito la directora general y de primaria, Olimpia Escamilla y Karina Berlanga, que me pedían tener maestra sombra y no me dieron oportunidad de llevarlo a terapia porque no lo llevamos cuando hizo frio"

Mencionó que las maestras sombra son caras ya que cobran por hora, por lo que pidió que estuviera de 9:00 a 12:00 porque sus trabajos como maestra no le permitían más, pero las directoras pedían jornada completa.

Según relató Jiménez, la directora impuso la condición de que la maestra sombra estuviera presente en un horario de 9:00 a 13:00 horas, cuando el horario es hasta las 13:40 horas. Además, si por cualquier motivo la maestra sombra no acudía, el menor tampoco podría ingresar al colegio.

"Prácticamente estaba pagando colegiatura por el piso y butaca en el colegio porque la maestra yo la pagaba, por eso me dirigí a los Derechos Humanos, luego de eso me lo suspendían cada tercer día, hasta la misma maestra sombra le recomendó que lo cambiara ya que en el colegio usaban todo para reportarlo"

Fue el viernes 28 de febrero cuando el colegio dio de baja a Jorge y a su hermano, por eso es que Yaxire Jimenez decidió alzar la voz ante tal injusticia, a pesar de que el pequeño llevaba varios años estudiando en la institución sin haber presentado problemas anteriormente.

"La institución que un día me abrió las puertas con la inclusión del mismo modo me las cerró, yo como voz de Jorge pido disculpas si en algún momento el ofendió física, verbal y moralmente a sus amigos, asegurando que nunca fue con una intensión agresiva como suele describirlo. Ustedes que lo conocieron siempre fue un niño querido por todos sus hijos, gracias por ayudarlo, por guiarlo, por brindarle apoyo, por procurarlo, cuidarlo, protegerlo, abrazarlo y tranquilizarlo en sus crisis y por todo el proceso de estos años, es como todo niño hay cambios en cada etapa y más su condición que es un niño autista"