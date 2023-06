Diseña arquitecta espacios públicos

Keren Rubí Morales Murillo es una joven de 23 años de edad originaria de Frontera quien se acaba de recibir en la carrera de Arquitectura, su tesis fue basada en la identificación de la población de Frontera, en esta plantea áreas de recreación y deportivas de la población como el Cefare, un proyecto que presentó al alcalde Roberto Piña.

"Me siento muy feliz, fueron 5 años de carrera, mi tesis fue basada en estos espacios en Frontera, esperando que un día se me brinde la oportunidad de algún día poder ejecutar uno de estos proyectos", comentó la joven egresada de la Facultad de Arquitectura de la UA de C, unidad Saltillo pero con campus en Arteaga.

Se basó en el Cefare por sus múltiples deterioros. El alcalde Roberto Piña, la felicitó y la invitó seguir viendo por el bien de Frontera.

Dentro de su tesis cuenta con un salón polivalente, en el que se pueden hacer presentaciones, dar clases, cursos o cualquier actividad cultura, también áreas deportivas, una cancha de futbol profesional, cancha de futbol rápido, una cancha de voleibol, de basquetbol, y béisbol, así como un circuito para mascotas porque últimamente las mascotas merecen la importancia que antes no se les daba.

Hay un área infantil, así como un comedor al aire libre para que padres de familia puedan estar en atención a sus hijos en estos espacios al aire libre, esta maqueta se va a exponer en la presidencia municipal, se pondrá de acuerdo con la maestra Angélica Jacobo; directora de Educación

"Me gustaría, entiendo la necesidad de la población de espacios públicos, antes no se les daba importancia, pero ahora el alcalde está invirtiendo mucho en este rubro", comentó la joven quien le mostró al alcalde su importante proyecto.

Dijo que eligió el Cefare porque actualmente se encuentra con mucha necesidad, tiene en su tesis cantidad de fotografías de los deterioros en estructura, baños, no hay canchas, es una área de mucha oportunidad porque ahí se puede concentrar mucha población.

La joven presentó el proyecto al alcalde Roberto Piña estaba acompañada de sus padres el ingeniero Santiago Morales y la contador público Consuelo Murillo, el alcalde la facilitó, la alentó a seguir esforzándose y seguir viendo por el vistear de la ciudad rielera.

Keren, agradeció a la presidencia y departamentos que le ayudaron, porque en el departamento de Cultura le dieron información de las actividades que se realiza, así como de Obras Públicas que le otorgaron información para este proyecto.