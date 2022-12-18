Disfrutan abuelitos su posada

FRONTERA, COAH.- Alegría, diversión y un gran ambiente con música y baile disfrutaron los adultos mayores en la tradicional Posada Navideña que les realizó la primera dama Claudia Verónica Martínez Valdés, presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Más de 40 abuelitos que son parte de uno de los grupos vulnerables que tiene el organismo tuvieron una sana convivencia en las instalaciones del DIF en donde se les ofreció una rica comida, postre, bebidas, quebraron la piñata sin olvidar la letanía para pedir posada y los cantos navideños.

La directora de la dependencia Iaqueline Montelongo, el coordinador Juan Salomón y el resto de las trabajadores se mantuvieron muy de cerca de las personas con el fin de que pasaran un momento agradable y llenó de risas y platicas.

La primera dama les deseó lo mejor en estas fiestas decembrina, que la pasaran en armonía y unión con su seres queridos y al mismo tiempo les dijo qué estás actividades se realizan para impulsar las tradiciones y ofrecer un momento de sano esparcimiento que promueva la convivencia y la tranquilidad.