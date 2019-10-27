Dispara precios cierre de Profeco

FRONTERA., COAH.- La volatilidad en los precios de la canasta básica y la falta de una oficina regional de PROFECO para denunciar los abusos que algunos comercios cometen en contra de la comunidad, es lo que ha provocado que muchas familias vivan en la pobreza extrema y que no completen con el gasto aún y cuando algunas de ellas cuentan con dos empleos.

El Gestor social Luis Alberto Garza Arévalo, dijo que son una gran cantidad de expedientes de quejas en contra de negocios que no respetan los costos actuales de los artículos, toda vez que aumentan los precios de manera repentina, dañando aún más la economía de quienes menos tienen.

Dijo que son familias de escasos recursos de colonias como la Sierrita y la Borja, quienes han dado a conocer la necesidad de una oficina Regional de Profeco, debido a que hasta las misceláneas de colonia, han aumentado de forma drástica los costos de artículos como son el huevo, frijol, arroz y aceite, sin contar con el precio unitario que imponen a frutas y verduras.

“Yo soy una persona a la que la gente de aquí de Frontera conoce porque aunque yo también carezco de recursos, me gusta apoyar a la comunidad, hemos integrado oficios para solicitar al Gobierno Federal la regulación de los costos de los productos de la canasta básica”

Explicó muchas de las personas que laboran en las maquiladoras realizan las compras de sus alimentos en fruterías y tienditas de colonia, donde los aumentos de precios son continuos, a tal grado que han vendido la pieza de huevo en 10 pesos, así como el tomate en 10 la pieza y la bolsa de 250 gramos de arroz en 15 pesos.

Comentó que es muy importante que el Gobernador del Estado Miguel Ángel Riquelme apoye en la gestión ante la federación de una oficina de Profeco o por lo menos que se coloquen inspectores para evitar que los costos aumenten en ocasiones hasta en un 70 por ciento.

“Si en las tienditas de colonias abusan cuanto y más en las cadenas comerciales donde los precios no se regulan y al no contar con un lugar a donde realizar las compras tenemos que adquirir los productos a esos costos”.