Dona empresario uniformes a Protección Civil

FRONTERA COAH-. El departamento de Protección Civil y Bomberos obtuvo una donación de equipos de protección para los elementos con un costo de aproximadamente 18 mil dólares lo que equivale a cerca de 300 mil pesos, señaló Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil y Bomberos quien agradeció este gran beneficio para los elementos.



Comentó que un empresario de la localidad les regalará diez uniformes completos totalmente nuevos y que estos tienen un costo de aproximadamente 300 mil pesos mencionó que es un gran gesto el que está haciendo dicho empresario.

Agregó que era muy necesario hacer el cambio de uniforme y equipo para los bomberos, esto porque ellos día con día brindan el servicio de auxilio y protección cuando lo solicitan los ciudadanos.

Estos uniformes son para los 10 elementos que integran la corporación, estos contarán con casco, botas, chaquetón, monja, tirantes y todo lo que debe portar un elemento a la hora de atender una emergencia de cualquier tipo que sea.

“Nosotros recibíamos uniformes y son los que actualmente tenemos que son donación de Estados Unidos pero hablamos que son uniformes ya usados, que para los bomberos de aquel país ya no son útiles y nosotros los tomamos, pero ahora está entrega serán nuevos”, comentó Ángelo Grimaldo; director.

Cada uniforme tiene un costo de los 1, 800 dólares, por lo cual serán 18 mil dólares los que invertirá el empresario, lo que quiere decir que en México serían cerca de los 300 mil pesos la inversión para la creación de estos nuevos uniformes para los bomberos de Frontera.

El director dijo que están muy agradecidos con este empresario que está comprometido con la ciudadanía, dijo que será en próximos días cuando lleguen estos nuevos uniformes y cuando se haga la entrega oficial.