Dona OXXO a DIF sillas de ruedas

FRONTERA COAH-. Dentro del programa "Sin DIFicultades", el Desarrollo Integral de la Familia recibió la donación de sillas de ruedas, andaderas y muletas por parte de la cadena comercial OXXO esto para ayudar a quienes necesitan de estos aparatos ortopédicos y no cuenten con los recursos para comprarlos.

Fue en el salón de los espejos en el DIF Municipal donde se llevó a cabo el evento, ahí estuvo presente el alcalde Roberto Piña junto a su equipo de regidores y directores, así como Claudia Verónica Martínez presidenta del DIF quien recibió la donación.

“Estamos muy contentos porque gracias a una gestión que realizó el director de Fomento Económico y del el DIF, se obtuvo una excelente respuesta y así vamos a poder dar atención a la ciudadanía que lo requiera”, comentó la primera dama.

La donación que el personal del OXXO hizo fue 45 sillas de ruedas, 20 andaduras y 20 muletas, actualmente el DIF ya cuenta con una lista que siempre tratan de cubrir poco a poco de acuerdo a las posibilidades pero ahora tienen un poco más para poder dar respuesta a las peticiones que han llegado.

La presidenta del DIF dijo que siempre batallaban porque gestionaron en muchos negocios y empresas y ahora el resultado es muy favorable, explicó que se hará un estudio socioeconómico, siguen con una lista extensa que ya tienen este estudio para determinar que realmente las necesitan y no cuentan.

Mencionó que hay personas que la necesitan de manera temporal porque fueron sometidos a una cirugía, ellos tendrán que regresar ya sea la silla de ruedas las muletas o la andadera, esto para seguir prestándola a quien necesite, a alguien más quienes tienen una discapacidad permanente se les presta en comodato pero cuando es una discapacidad en la que el paciente requiera del aparato se les dejará.

Por su parte el alcalde Roberto Piña, mencionó que OXXO es una empresa que apoya mucho a la sociedad, por lo que reconoció la disposición que tienen y la responsabilidad que manejan como empresa gracias al gusto y preferencia de la población que adquiere sus productos en cualquiera de las 40 sucursales que existen en el municipio de Frontera.