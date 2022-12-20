Drogas, móvil del asesinato

SALTILLO, COAH.- Un presunto conflicto por drogas sería el móvil de la agresión a balazos que sufrió José Ángel Requena Flores, impactos que terminaron con su vida horas después; dicha información trascendió de manera extra oficial por parte de fuentes internas de la Fiscalía General del Estado.

José Ángel recibió cuatro impactos de bala cuando se encontraba en el exterior de su domicilio en la Colonia Occidental de Ciudad Frontera el pasado lunes en la madrugada; de acuerdo a testigos, los presuntos responsables viajaban en un automóvil negro.

Fue el hermano del occiso quien escuchó las detonaciones y salió del domicilio para ver lo que sucedía, cuando lo encontró herido por los impactos de bala, lo trasladaron a la Clínica 9 del IMSS en Frontera y posteriormente al Hospital General “Amparo de Benavides”, donde el joven de 28 años murió alrededor de las de las 4:00 horas.

Las fuentes extraoficiales de la FGC señalaron que el primer móvil que se investiga en el homicidio es un conflicto por drogas, por ello el ataque fue directo y certero hacia José Ángel, además de premeditado.

Por otra parte, cuestionado acerca de los avances en la investigación, el Delegado de la Fiscalía en la Región Centro, Rodrigo Chaires Zamora señaló que hasta este martes se tenía un avance del 85 por ciento en el caso de homicidio y una línea de investigación concreta, aunque no quiso revelar cuál era ni el motivo del asesinato: “Hasta el momento no podemos dar mayor información, pues seguimos recabando pruebas en la investigación, misma en la que hemos avanzado de manera importante”.

Chaires Zamora reiteró: “Sí contamos ya con información adicional en esta línea de investigación, pero el objetivo es darle certeza a la familia de la víctima; todavía tenemos que corroborar los datos técnicos, toda vez que iniciamos con los testimonios y debemos ser muy meticulosos, sobre todo porque se utilizó un arma de fuego”, finalizó el titular de la FGE en la Región Centro.