Más de 3,900 egresados de Conalep Coahuila listos para el mercado laboral

FRONTERA, COAH.– Más de 3 mil 900 egresados de los nueve planteles del Conalep en Coahuila están preparados para incorporarse a la planta productiva o continuar su formación profesional, informó Alfio Vega de la Peña.

Durante la ceremonia de graduación del plantel Frontera, el funcionario destacó que los alumnos concluyen su formación con las herramientas necesarias para integrarse al mercado laboral, siempre que cumplan con la mayoría de edad, o bien continuar una carrera universitaria o técnica.

"Nuestros egresados ya cuentan con la preparación para incorporarse a la industria. Esa es una de las fortalezas del Conalep: formar técnicos que respondan a las necesidades del sector productivo", señaló.

En el caso del plantel Frontera, este año concluyeron sus estudios 179 alumnos, quienes podrán decidir entre continuar su preparación académica o incorporarse a una empresa.

Vega de la Peña resaltó que el modelo educativo del Conalep mantiene una estrecha vinculación con el sector empresarial para formar perfiles acordes a las necesidades de la industria.

Indicó que actualmente el subsistema trabaja de manera coordinada con organismos empresariales y compañías instaladas en la entidad, lo que ha fortalecido programas como la educación dual y las prácticas profesionales.

Precisó que 669 estudiantes participan actualmente en el modelo de educación dual y que, sumados a quienes realizan prácticas profesionales, alrededor de mil 200 alumnos mantienen un vínculo directo con empresas antes de concluir sus estudios.

Más de 3 mil 900 egresados listos para el mercado laboral

El director estatal adelantó que, tras el periodo de graduaciones, iniciará un receso académico de dos semanas que será aprovechado para rehabilitar aulas, talleres e instalaciones deportivas de los planteles.

Asimismo, informó que para el próximo ciclo escolar se espera el ingreso de cerca de 3 mil estudiantes de nuevo ingreso, con lo que la matrícula estatal del Conalep alcanzará aproximadamente 11 mil alumnos.