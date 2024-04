El Cinépolis también permaneció cerrado

El Cinépolis Monclova estará fuera de servicio por tiempo indefinido, así como corroboraron sus trabajadores luego de registrarse un incendio en las instalaciones del Mall Paseo Monclova, se desconoce si reembolsarán los boletos vendidos.

El director de Protección Civil, Julio Ríos, informó que aunque el incidente no afectó las instalaciones del complejo cinematográfico, la empresa decidió que los encargados de mantenimiento realicen una revisión del lugar.

Resaltó la sensibilidad de los lentes utilizados en las proyecciones, la evaluación de la empresa determinará si el equipo puede operar sin problemas tras el incidente.

"Lo que quieren es revisar bien el costo beneficio de no prender sus equipos hasta que se cercioren que el equipo esté en óptimas condiciones, su idea fue no abrir ni sábado ni domingo. Hasta que el técnico no les dictamine no lo pueden echar a andar".

Señaló que si el lente tiene un pedazo de hollín o está sucio generaría una pérdida mayor en mantenimiento, además donde se proyectan las películas es de un material especial y también de revisarse.

Aunque se desconoce la duración exacta de esta interrupción, los espectadores se preguntan si los boletos vendidos en línea serán reembolsados, a lo que los mismos trabajadores respondieron que no les habían dado instrucciones.

Por ahora, los cinéfilos de Monclova deberán esperar nuevas actualizaciones por parte de Cinépolis respecto a la reanudación de sus operaciones y pronto disfrutar nuevamente de las emociones del séptimo arte en su sala favorita.