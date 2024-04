FRONTERA COAH.- Ramiro Gutiérrez tiene un puesto de comida justo debajo de la estructura panorámica que se encuentra en la Súper Pulga y en una mesa tenía todos los objetos que se han caído del panorámico, entre estos tubos, varillas, mangueras pvc, alambres entre otras cosas

"Una varilla casi le pega a una señora, nomás me dijo mire lo que me cayó y me dio esa varilla de más de un metro y medio, comentó que afortunadamente hasta este momento no le ha caído a nadie pero el riesgo es latente, por lo que deberían de tener precaución", comentó.

Señaló que con el aire es cuando se presenta más la problemática, la estructura se mueve poco debajo pero arriba sí es un riesgo y preocupación latente a que se vaya a caer.

"Nosotros estamos aquí y el riesgo existe", comentó, dijo que las varillas caen y se encajan en la tierra, dijo que lo que esperan es que niños no pasen por el lugar porque el riesgo es mucho más, una persona adulta aún tiene oportunidad de reaccionar pero un menor ni cuenta se dará.