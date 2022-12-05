Eleva Beto calidad de vida en Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS COAH-. Elevar la calidad de vida del pueblo cieneguense y mejorar la infraestructura fue los principales propósitos del alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez, todo fue posible y así lo informó a la población en su primer informe de gobierno.

En este primer informe de gobierno se contó con la presencia de Azucena Ramos Ramos; titular de la Secretaría de Turismo en representación de Miguel Ángel Riquelme Solís; Gobernador del Estado, así como los integrantes del cabildo, la familia del alcalde y ciudadanos en general.

En este se destacaron las acciones de mantenimiento, rehabilitación, atención y más servicios públicos a los habitantes incluyendo los de Mejora Coahuila en caminos rurales, educación, fomento económico, cultura, salud y deporte para alcanzar el nivel de vida digna que todos merecen.

El gobierno de Manuel Villarreal operó sobre ejes rectores como agua para todos, en equilibrio avanzamos todos, educación efectiva, acciones incluyentes para todos, seguridad pública con proximidad social y salud de calidad.

Se garantizó el acceso al agua potable para todos, de entrada se hizo un sondeo en lagunas de oxidación por inversión superior a los 262 mil 200 pesos, logrando el desazolve de lagunas para evitar desbordes en colonias Elsa Hernández y Ramón Guevara.

Con una inversión de 555 mil 542 pesos se adquirieron 153 acumuladores como batería para electrificación no convencional y dar uso a los paneles solares de las familias que habitan en Ejidos, Estanque de Palomas, Cerros Prietos, Cuates de Australia y Reforma, en beneficio de 612 personas.

Desarrollo Rural atendió el desarmado y chequeo de motor generador del Ejido Cuates de Australia, y en el Ejido Las Morenas se cambió el transformador a 3 fases para suministro de energía con apartarayos para evitar cortocircuitos.

Obras Públicas contribuyó en importantes acciones de infraestructura como la demolición del chapoteadero y arenero del Jardín de niños Venustiano Carranza, Instalación de dos palapas metálicas en el Centro de Atención Múltiple: construcción y mano de obra en Dormitorio para maestros, base para depósito de agua y limpieza del Jardín de Niños Héroes de Chapultepec, demolición y reacondicionamiento de lavabos en Jardín de Niños Plan de Guadalupe.

Con apoyo del Gobernador de Coahuila Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís se construye un Centro de Atención a Mujeres que brindará todo el apoyo que necesiten quienes se encuentren en situación de violencia, riesgo o problemas familiares, la coordinación será directo para que desde el Centro de empoderamiento de la mujer o a través de Katy Salinas, titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres, se otorguen todas las garantías de defensa.

La rapidez que avanza en la construcción de este edificio es reflejo de la mejor disposición de estar cerca de las mujeres vulnerables, pues las instalaciones tendrán equipamiento de primera y para el nuevo centro se destinaron recursos de $1, 038, 565.63 pesos.

El Centro de Justicia tendrá por finalidad atender a las mujeres en temas de violencia física, psicológica, asesoría legal, equidad de género, derechos humanos, Capacitación para el autoempleo.

Desde el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia de mantiene con presupuesto de DIF Coahuila el programa AMEP integrado por un grupo de empleados empacadores de la tercera edad para asegurar el cumplimiento de sus derechos laborales e igualmente se les apoya para integrarse a la vida productiva.

La mano del Gobernador con el campo y las familias está presente en todo momento, como en la rehabilitación de caminos que fueron dañados por desastres naturales, donde se invierten más de 275 mil pesos para reparar el camino vecinal tramo Ejido Cerros prietos. Lucio Blanco y el camino

Desde la Dirección de Obras Públicas, se ha dado seguimiento a todos los proyectos de crecimiento y preservación en infraestructura, atendiendo las demandas y las necesidades prioritarias de la sociedad.

A través de Mejora Coahuila, programas de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social que atinadamente dirige mi amigo el Ingeniero Manolo Jiménez Salinas hemos logrado llevar pavimento a más colonias, como en la calle Guadalupe Quintanilla de colonia Magdalenas por inversión superior a los 2.6 millones de pesos y en recarpeteo el gobernador Miguel Riquelme destinó 4.8 millones de pesos en el perfilado de carpeta asfáltica en calles Mercado, Víctor Manual Arocha, Gómez Aguilar por mencionar algunas.

Se colocaron reflectores para iluminación del arco de bienvenida, spots, letreros iluminados de bienvenida y feliz viaje, así como arbotantes y luminarias tipo LED para embellecer este espacio por el orden de 630 mil pesos.

En alumbrado público se cambiaron postes y colocaron nuevas luminarias tipo colonial LED, reflectores para iluminar edificio de Presidencia Municipal e iglesia San José. En el Ejido Estanque de León, Lucio Blanco y Palomas se rehabilitaron los Dispensarios médicos con remodelación total y pintura interior-exterior, las Plazas Públicas de las colonias 26 de Marzo, Las Magdalenas y de Calle Matamoros fueron rehabilitadas.