Elogia rector prepa del 8

FRONTERA COAH-. “Las instalaciones son de primer nivel” así lo comentó Salvador Hernández Vélez; Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila luego de dar un recorrido por la preparatoria Ladislao Farías Campos extensión Ejido 8 de Enero en Frontera, acompañando al alcalde Roberto Piña y su equipo de trabajo.



El rector de la universidad llegó a presidencia municipal donde ya lo esperaba el alcalde y los regidores, abordaron el Frontera-Bus, ahí el alcalde le explicó acerca de este servicio gratuito que se brinda a los estudiantes de las universidades de la UA de C.

Llegaron a las instalaciones de la preparatoria que ya cuenta con los sellos oficiales de la UA de C, ingresaron al plantel y se realizó el recorrido, este plantel está prácticamente listo para empezar sus funciones.

Ahí también estuvieron presentes los directores, regidores y más funcionarios, estuvieron en los salones, la sala de maestros, sanitarios, canchas y todo lo que hay en la preparatoria, los salones ya cuentan con mobiliario, climas y está por instalarse proyectores en todos los salones.

También tiene un área de cafetería, las oficinas para dirección y personal administrativo, el rector dijo que esta es la primera preparatoria de primer nivel en una comunidad rural, esto en todo Coahuila.

El rector reconoció la labor del alcalde así como su insistencia para que esta preparatoria llegara a Frontera, dijo que definitivamente el equipamiento es de calidad que ofrecerá un muy buen servicio para la comunidad que ya se inscribió al bachillerato.

Por otro lado, el alcalde Roberto Piña recordó que para esta preparatoria se realizó una inversión de 11 millones de pesos y fue gracias al apoyo de empresarios, del recurso 100% municipal y de los habitantes del ejido ya que reconoció la labor de los ejidatarios.

“Podré tener duda en algunos proyectos que se me vienen en mente pero hablando de los proyectos de educación, de esos estoy cien por ciento seguro que siempre me resultarán”, comentó el alcalde quién aseguró que la llegada de esta prepa es el inicio de muchas cosas buenas para Frontera.