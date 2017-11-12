Embellece alcalde la plaza Hidalgo

Castaños.-El ayuntamiento que encabeza el alcalde José Isabel Sepúlveda Elías embellece la plaza ubicada en el bulevar Hidalgo.

Personal del departamento de Servicios Públicos y de Ecología llevaron a cabo la siembra de 100 metros cuadrados de césped en el parque recreativo “La estación” que se encuentra en la cuchilla donde se une la calle Allende y bulevar Hidalgo en la zona Centro de esta ciudad.

El coordinador de este departamento, Alejandro Ramos manifestó que solamente hará falta instalar otros columpios y así quedara concluida la obra que consta de compactación del área, instalación de fuente central, siembra de palmeras, rosales, bancas de cantera, bardas metálicas, alumbrado y mantenimiento permanente.

A unas semanas de que concluya la administración de José Isabel Sepúlveda Elías, autoridades continúan trabajando en la gestión de recursos para obras, asimismo embelleciendo las ya existentes.

Cabe mencionar que con el recurso de 133 mil pesos obtenido de la tradicional Feria 2017, se destinó para embellecimiento de plazas municipales, en este caso, la adquisición de bancas de cantera, las cuales fueron ocho las que se colocaron en este paseo.