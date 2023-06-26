Embellecen la 30 para Feria de San Buena

FRONTERA COAH-. Con la finalidad de que la carretera 30 se encuentre en buenas condiciones para el paso de cientos de personas que irán a la Feria de San Buenaventura, el ayuntamiento de Frontera está haciendo reparación de luminarias en esta arteria además se prepara actividades como el operativo carrusel para seguridad de todos.

Agustín Espinoza, director de Alumbrado Público, manifestó que es una revisión constante per regularmente se cambian de 15 a 20 lámparas cada 6 meses en todo el tramo de la carretera 30 hasta llegar a San Buenaventura.

Se repararon 10 lámparas led que fueron dañadas por el agua, por el viento, además de que como están en el camellón central es común que vehículos se impacten a los arbotantes, dijo que esta fue una instrucción del alcalde Roberto Piña para que las personas t6ranisten por lugares iluminados.

Por su parte el alcalde comentó que son 9 kilómetros la separación de ambos municipios donde hay más de 100 luminarias, unas de las lámparas ya no prenden, otras prenden y apagan pero desde que se instalaron no había problemas.

Además el alcalde mencionó que se limpiaron acotamientos, se hará el operativo carrusel, que esté con luz, con alumbrado dará certeza de que cualquier vehículo que presente algún desperfecto y necesite orillarse lo pueda ser sin problema alguno.