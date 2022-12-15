Emiten alerta por fuegos pirotécnicos

SALTILLO, COAH.- En atención a la alerta de la Fundación Mexicana para la Dermatología de que en las fiestas de fin de año, los accidentes relacionados con artículos explosivos aumentan hasta 30 por ciento por quemaduras severas, daños en ojos y oídos y hasta amputaciones, que son algunas consecuencias de un mal manejo de pirotecnia, el Congreso del Estado pedirá a los Ayuntamientos que lleven a cabo una campaña de prevención de estos incidentes por el uso de petardos y cohetes.

Esta petición fue planteada por la diputada Claudia Elvira Rodríguez Márquez, quien expuso como motivos la alerta de esta Fundación: “Se pide a los municipios que, a través de sus áreas de protección civil, salud y medio ambiente, lleven a cabo una campaña de prevención de accidentes, pero además, porque la quema de cohetes y petardos provoca contaminación y acumulación de basura”; explicó.

De igual manera, aseguró que el sonido de estos artificios, afecta a los menores de edad, adultos mayores, incluso, a las mascotas, así como a personas con hipersensibilidad sensorial, pues la detonación alcanza hasta 190 decibeles, superando por mucho el nivel permisible para oído humano, que oscila entre los 70 a 85 decibeles.

Finalmente, la Diputada mencionó que la quema de estos artificios provoca contaminación ambiental, pues están hechos de componentes altamente contaminantes como cobre, magnesio, aluminio y otros metales pesados, que al momento de detonar liberan monóxido de carbono y otros tipos de partículas suspendidas.