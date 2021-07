Emplazan a taxistas

FRONTERA., COAH.- Los Taxistas que no reparen su unidad ni se realicen el examen anti doping antes del 28 de julio, no podrán sacar sus unidades a circulación y serán multados por no acatar las disposiciones y reglamentaciones del departamento de Transporte y Vialidad, lo anterior informó José Ángel Ibarra, director del departamento.

"Tuvimos una reunión con todos los secretarios generales para informarles que 22 trabajadores del volante no habían acudido a realizarse el examen anti doping y por lo menos 12 unidades no han sido reparadas, ellos se justificaron asegurando que varios choferes dejaron de trabajar por descompostura del auto o porque simplemente buscaron otro trabajo"

Ibarra Guajardo dijo que se les entregó un oficio donde se señala que solo será hasta la fecha mencionada cuando se puedan movilizar las unidades, ya que después se implementará un operativo para detectar a quienes no hayan cumplido con lo solicitado y se sacará de circulación con la multa correspondiente.

Dijo que es necesario que los taxistas tomen en cuenta este oficio donde se les señaló cada una de las descomposturas detectadas en las unidades para repararlas, pues el objetivo es dar a la comunidad un mejor servicio tanto por los autos que deben estar en excelentes condiciones, como con los conductores.

"Ya les dimos un ultimátum, la prorroga ya se les terminó y no vamos a justificarlos, sí no cumplen van a ser sacados de circulación y multados, mientras que a los choferes se les bajará de la unidad, pues no pueden dar un servicio en estado inconveniente".