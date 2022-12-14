Empresa le dona Cobertores al DIF

San Buenaventura, Coahuila.- El alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez recibió la visita de la empresa ASSA quienes realizaron la donación de cobertores que serán de gran apoyo para la gente más vulnerable del municipio.

El Ingeniero Vicente Sánchez, Director General de la empresa sambonense dijo que al resultar los ganadores del primer lugar en el concurso “Villas Navideñas” instaladas en la Alameda Juárez, decidieron invertir el premio en la compra de cobertores y frazadas para que la administración pública pueda entregarlas a quien más lo necesita.

Será el departamento encargado de coordinar la entrega a la población. El alcalde agradeció las acciones altruistas de la empresa ASSA dirigida por el Ing. Vicente Sánchez.

El alcalde agradeció las acciones altruistas de la empresa ASSA dirigida por el Ing. Vicente Sánchez quien siempre ha estado dispuesto como Director General de apoyar al municipio como otros inversionistas quienes también participaron en esta Villa Navideña que estará en exhibición todo el mes de diciembre y principios de Enero.

A la entrega de cobertores asistieron Heidy Gaytán Jefe de Recursos Humanos, Bertha Flores como Contralora y Wendolyne Domínguez auxiliar de RH.

El DIF municipal dirigido por la Prof. Lorena Del Valle será el departamento encargado de coordinar la entrega a la población por lo que en equipo organizarán las visitas a beneficiarios.