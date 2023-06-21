En Cuatro Ciénegas llaman a cuidar áreas públicas

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde Beto Villarreal hizo un exhorto a los habitantes de cuidar las plazas públicas y denunciar a los graffiteros que dañan la imagen del Pueblo Mágico.

Actos de Vandalismo causaron destrozos en las plazas públicas del municipio y fue urgente reparar las bancas así como pintar los corredores de concreto.

Hasta los árboles fueron grafiteados en sus troncos y es una constante preocupación debido al cuidado que merecen por los grandes beneficios que aportan en esta temporada de calor principalmente su oxígeno y sombra.

El regidor de Ecología, Clemente Ibarra junto al director, Bernabé Gomez, hacen un llamado a los padres de familia para educar a los jóvenes de mantener limpias y respetar las áreas públicas y verdes del municipio.

“Personal del departamento se ha esmerado para embellecer todas estas áreas, pero no ha faltado el vandalismo que sin importar el esfuerzo, causan un sin número de destrozos” destacaron los funcionarios.