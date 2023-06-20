En Frontera

El Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento negó que exista desabasto de agua en las colonias de Frontera y señaló que se está trabajando para mejorar el suministro de agua a la población durante esta temporada.

Eduardo Campos Villarreal, Gerente de SIMAS negó las declaraciones echas por el alcalde de Frontera Roberto Piña Amaya, quien señaló que gran parte de las colonias del municipio carecen de agua.

Señaló que han sido puntuales los problemas que se han suscitados en las últimas semanas, sobre todo por las fallas que se han registrado por parte de CFE, que han interrumpido el suministro de energía eléctrica.

Mencionó que han estado al pendiente de los reportes que se generan, los cuales se han atendido y en caso de que el abasto de agua se desfase se repone ese tiempo para que los usuarios no se vean afectados.

Comentó que se han realizado algunos trabajados de reparación, con el fin de mejorar el servicio durante esta temporada de calor, pero son por poco tiempo y se logra restablecer el suministro.

Indicó que en relación al año pasado, el número de reportes que se presentan es menor, lo cual se logró gracias al trabajo que se realiza, así como a la recuperación que se tuvo de los mantos acuíferos.

Reconoció que ante los trabajos que se han realizado, se han afectado algunas colonias, no sólo de Frontera, sino de Monclova y Frontera, a los que se les entrega el agua de manera diferida, pero negó que se deje sin agua 3 a 5 días como mencionó el alcalde.

“Se han presentado cosas puntuales que se presentan por los altos consumos, no tenemos u sistema infalible, perfecto, eso es en todo el mundo, entonces detectamos, identificamos las fallas, trabajamos rápido que es lo que la gente busca”.

Hizo un llamado a la población para que reporte las fallas al sistema a través de la línea 073 y se atenderán todos los reportes.

En cuanto a la postura del alcalde de Frontera, dijo que ellos trabajarán como lo han venido haciendo, fuera de grilla y dando resultados a la gente.