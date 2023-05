En San Buena abusan de niñas en transporte escolar

SAN BUENAVENTURA. - El conductor de un transporte escolar y su hijo son señalados como probables responsables de cometer un hecho aberrante, uno por hacerle tocamientos a una niña de 7 años de edad y el otro por solaparlo, aunque se le dio de baja de la primaria en donde está una de las niñas afectadas, el hombre ya brinda el servicio de transporte en un jardín de niños.

Carlos Raúl Sifuentes es el padre de una de las afectadas, señaló que al inicio su esposa llevaba a su hija a la escuela pero debido a temas de trabajo fue imposible seguir llevándola de manera personal por lo que decidieron contratar el servicio del transporte escolar.

1 / 4 Directivos suspendieron al conductor pero este ya está dando el servicio en el kínder que se encuentra justo frente a la escuela. 2 / 4 Víctor N, es el dueño de la unidad de transporte escolar. 3 / 4 Es el hijo del conductor del transporte acusado de hacer tocamiento a varias niñas. 4 / 4 Es la orden que le dieron en el Centro de Justicia y Empoderamiento ❮❯

"Empezamos a ver detalles, mi niña ya no quería ir a la escuela, después una niña de más años me dijo que Daniel Alonso hijo del señor Víctor N dueño del transporte, le acarició las piernas, él le hizo tocamientos en sus piernitas y a otras niñas les tocó los pechos y su parte íntima", comentó Carlos Raúl Sifuentes.

Esto ocurrió hace aproximadamente un mes, algunos de los padres de las niñas afectadas acudieron al Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer pero les pidieron fechas y detalles de lo contrario no podían recibir la denuncia.

Carlos Raúl Sifuentes, dijo que en su caso no acudió por lo mismo por esos detalles que les iban a pedir pues su niña tiene 7 años como para saber horas y fechas pero optaron por ir al DIF Municipal y autoridades ya tienen conocimiento del caso e incluso la pequeña está yendo al psicólogo pues no ha querido regresar a la escuela.

"El señor y su hijo andan como si nada, supuestamente porque sacaron un amparo o no sé qué, anda dando servicio al kínder Aureliano está justo enfrente de la escuela Benito Juárez en el Centro de San Buena, por eso quise hacer esto público para que autoridades hagan algo y también para prevenir más casos porque ya son niños más chiquitos", comentó.

Dijo que él fue al Ministerio Público en San Buenaventura pero le dijeron que no procedía porque tenía que ir al Centro de la Mujer ya que la niña no tenía sangrado o sea que no fue tan grave para poder actuar.

"Lo único que pido es que no contraten el transporte con ese tipo porque su hijo actuó mal, si ahora anda en el kínder son niños muy inocentes ellos no van a saber decir cuándo algo no esté bien", comentó.

Ellos hablaron con los directivos de la escuela y estos le pidieron al conductor que ya no acudiera a esa escuela a dar el servicio pero además pidieron discreción para evitar el escándalo, sin embargo se debe prevenir pues menciona que si el hombre sigue con su hijo en ese transporte seguirán más casos de abuso sexual a menores.