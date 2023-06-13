En San Buena ampliarán ruta de transporte

San Buenaventura, Coahuila.- Al dar inicio a una nueva ruta en San Buenaventura para beneficio de las personas que vienen a hacer compras al centro, el alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez anunció que la Empresa de Transportes Hermes rediseño la ampliación de esta ruta Intermunicipal.

Junto al empresario Juan Hermes se dijo que esta ampliación es parte de la ruta Intermunicipal que está marcada desde Ocampo a la ciudad de Monclova.

1 / 3 El propio empresario invitó al alcalde Hugo Lozano y la regidora de transporte Selene Cuellar a ver el diseño del parabus de Zona Centro. 2 / 3 Juan Hermes se dijo que esta ampliación es parte de la ruta Intermunicipal que está marcada desde Ocampo a la ciudad de Monclova. 3 / 3 Es para beneficio de las personas que vienen a hacer compras al centro. ❮❯

“Lo que estamos proyectando es erradicar el problema de transporte y acercar más a los pasajeros con esta ampliación por las calles céntricas y a la vez se beneficia a la gente de todas las colonias que están alrededor del centro de San Buenaventura como es Lindavista, la San Pedro, Pueblo Nuevo, Nueva esperanza, la San Andrés, Benito Juárez y estamos considerando la hora exactamente para que la gente tenga un ahorro de tiempo y que no pague un transporte adicional para llegar a la plaza como normalmente se está prestando el servicio pero tienen que hacer un pago extra” dijo Juan Hermes.

El propio empresario invitó al alcalde Hugo Lozano y la regidora de transporte Selene Cuellar a ver el diseño del parabus de Zona Centro y en el trayecto platicaron sobre nuevos retos en materia de vialidad.

Al agradecer la confianza al Ayuntamiento y usuarios , el empresario dijo sobres las condiciones que plantea es viajar de San Buenaventura hacia la calle Hidalgo, a un lado de la presidencia municipal.

La regidora de transporte Selene Cuellar dijo que harán el llamado también a la gente para que cuide los camiones, haga el uso correcto y anunciaron la instalación de parabuses que irán de acuerdo a la infraestructura del Centro Histórico.