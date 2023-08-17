Encuentran tercer cuerpo sin vida; no hubo milagro en el desierto de Ocampo

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 17 de Agosto de 2023.- Resultado del operativo coordinado que continúan implementando autoridades de los tres órdenes de gobierno, se localizó a otra persona sin vida; mientras que sigue la búsqueda de una personas más que está no localizada.



Previamente habían sido localizadas dos personas sin vida y la tarde de este jueves fue encontrado otro más, sumando tres personas fallecidas y uno más no localizado.

Estas cuatro personas formaban parte del grupo de dieciséis, que salieron de los municipios de Cuatro Ciénegas y Ocampo con destino a los Estados Unidos a donde se tiene conocimiento que doce de ellos cruzaron a territorio norteamericano, mismos que fueron asegurados por la Patrulla Fronteriza.

Las tres personas localizados sin vida fueron encontradas por las brigadas de búsqueda interinstitucionales que cubren por aire y tierra el área.

Elementos de Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Agencia de Investigación Criminal, Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, Protección Civil y autoridades de los municipios de Cuatro Ciénegas y Ocampo, continúan con las labores de búsqueda.

La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República continúan en la integración de las carpetas de investigación en sus respectivas competencias por los delitos de tráfico de personas, abandono de personas y demás que resulten.