Enfrenta Frontera déficit de personal; Sobran vacantes

En los últimos meses el municipio de Frontera ha crecido tanto económicamente que se tiene un déficit de personal en las empresas, señaló Víctor Javier Martínez; director de Fomento Económico, esto pese a la situación en Altos Hornos de México.

El director comentó que antes de la pandemia había mucho rezago laboral y después las empresas que estaban en crecimiento estaban batallando para contratar personal, algo irónico por la situación de Altos Hornos de México.

Explicó que empresas como Metelmex, Manttra Gimsa, Aptiv, han ido en crecimiento y pese a la crisis económica, batallaron, se cree que si lo de AHMSA hubiera ocurrido hace 10 años la situación sería muy más difícil, explicó que obreros no pueden buscar otro empleo porque perderían sus derechos por eso, lo más conveniente es esperar a que las cosas mejoren.

El déficit de personal es por lo mismo por las empresas en crecimiento y contrataciones nuevas de arriba de 200, 250 o más, eso genera que se acabe el personal, al rato pasará lo mismo que ocurre en Saltillo y Ramos Arizpe que crecieron industrialmente y están padeciendo este problema.

Se reúnen con ellos para buscar empleados en frontera, se han llevado gente, el director mencionó que para todos sale el sol, hay personas que les gusta incursionar en otra ciudad y si se tiene la oportunidad y la quieren aprovechar, adelante.

Dijo que incluso hay personas de otros municipios como Nadadores, San Buena, cuatro Ciénegas que a diario viajan a Frontera en camiones para entrar a trabajar a las empresas que siguen ocupando personal y se les ayudará con la creación de una feria del empleo para facilitar la contratación