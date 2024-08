Enfrentan crisis comerciantes de las pulgas

FRONTERA COAH-. La crisis económica ha golpeado duramente a los comerciantes de mercados ambulantes en la región, quienes enfrentan un significativo ausentismo en las "pulgas" debido a la baja en ventas y los altos costos de operación. Con el regreso a clases, muchas familias priorizan sus gastos, dejando a los comerciantes sin suficientes ingresos para cubrir siquiera los costos de transporte.

Rogelio Iracheta, un comerciante ambulante con años de experiencia, explicó que la situación ha sido complicada desde hace tiempo, pero en las últimas semanas se ha vuelto insostenible. "Antes, aunque difícil, se podía sobrevivir. Pero en los últimos días, las ventas han caído hasta un 70%, y este fin de semana fue incluso peor", comentó Iracheta. Algunos comerciantes reportan que la disminución en las ventas supera ese porcentaje, dejando muchos espacios vacíos en los mercados.

El impacto es visible: el pasado domingo, más de 18 espacios grandes en las "pulgas" se quedaron desocupados, reflejo de la decisión de muchos comerciantes de no asistir porque no logran recuperar ni lo que gastan en gasolina. "No sacamos ni para el día. Por eso prefieren no ir, y la ausencia es evidente", añadió Iracheta.

Los comerciantes confían en que la situación mejore hacia octubre, cuando esperan un ligero repunte en las ventas con la llegada de la temporada navideña y la oferta de artículos relacionados. Sin embargo, la incertidumbre persiste, y el panorama sigue siendo sombrío para quienes dependen del comercio ambulante en la región.

La difícil situación económica en Frontera afecta a todos, pero los comerciantes ambulantes, que viven al día, son quienes más lo están resintiendo. La esperanza de una mejora en el futuro cercano es lo único que los mantiene a flote mientras navegan por esta crisis sin precedentes.