Entrega Alcalde herramientas a alumnos de UAC.

FRONTERA COAH-. Cumpliendo con los compromisos que el alcalde Roberto Piña tiene con el tema de la educación, ayer por la mañana se hizo entrega de güiras, podadoras y mesa bancos para que los jóvenes de la Universidad Autónoma de Coahuila tengan mejores espacios en su plantel.

Este compromiso lo hizo el alcalde, dijo que eso no se cambia bajo ninguna circunstancia, destacó la buena relación con todos los directores y doctores de la UA de C, no cambia el estima, mencionó que siempre que hay lluvia batallan mucho porque la maleza crece más rápidamente.

Ayudar mucho en estos tiempos que la economía está algo difícil, beneficia a la comunidad universitaria, Mario Barrera; coordinación de la Unidad Norte, representante de Luis Carlos Talamantes, dijo que el campus es muy grande y constantemente los equipos requieren mantenimiento ya que cada vez se van deteriorando más.

La doctora se dio cuenta de los mesa bancos que entregó en el CETIS 46, por lo que hizo la gestión para su institución mencionando que también tenía alumnos de Frontera.

"El principal objetivo son fronterenses pero la administración del alcalde se enfocó también en nuestros muchachos de Monclova, Ciénegas, Nadadores, porque el beneficio es para todos, estamos muy contentos y agradecidos con el alcalde, yo vi que entregó al CETIS 46 y también vi el techo, pero eso me atreví a llamarle, siempre hemos tenido el contacto directo con él siempre está disponible y bueno los muchachos tendrán mejores espacios", comentó la directora.

Destacó el apoyo que el alcalde Roberto Piña ha brindado desde el inició de su administración otorgando becas para el pago de inscripción de los alumnos, así como el servicio de transporte escolar, además de estar siempre al pendiente de las peticiones que se le hicieron y que siempre atendieron.