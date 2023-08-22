Entrega Beto más donativos

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde de Cuatro Ciénegas Manuel Humberto Villarreal Cortez arrancó la entrega de paquetes escolares a los alumnos de las comunidades más alejadas del Pueblo Mágico.

Gracias a los donativos que el Banco Internacional de Alimentos World Vision regaló a esta Administración, el Edil aceleró el paso y visitó el Ejido la Vega, para hacer entrega de útiles, mochilas y bicicletas a los alumnos del Telebachillerato Comunitario.

“Dimos arranque a la entrega de mochilas y kits escolares para este regreso a clases que comprende el ciclo escolar 2023-2024 en diversas escuelas primarias de nuestro municipio y los Ejidos. Agradezco calurosamente al banco Internacional de Alimentos, World Visión y al banco de Alimentos de México por la donación de estos artículos escolares que sin duda alguna son un apoyo importante para la economía de las familias cieneguenses” dijo contento Beto Villarreal.

Junto a la Presidenta del DIF Catalina Mata García y personal de la Dirección de Educación, se emprendió la ruta previa al inicio escolar y se benefició a estudiantes que habitan en Ejido La Vega con el fin de entregar desde cuadernos, lápices, plumas, mochilas y productos de gran calidad así como las valiosas bicicletas que cumplen la función de un medio de transporte deportivo, divertido y esencial.

“En Cuatro Ciénegas nos sentimos bendecidos con el banco Internacional de Alimentos World Visión y el banco de Alimentos de México por sus donativos a todos nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes, hasta donde hemos llegado Gracias a la bondad del Lic. Manuel Lozoya, Presidente y el Director Lic. José Martín Faz Ríos” dijo el alcalde.