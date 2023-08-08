Entrega Castaños cemento a familias

Los beneficios del programa permanente de subsidios “Fortaleciendo Castaños” siguen extendiéndose a lo largo y ancho de Castaños con la entrega de 18 toneladas más de cemento gracias al equipo que hace el alcalde Juan Antonio Garza García con Congregación Mariana Trinitaria para impulsar el desarrollo de nuestra gente.

Un total de 24 familias tanto de la mancha urbana como de los diferentes ejidos que conforman al municipio se sumaron a la lista de beneficiarios de este programa que se encuentra al alcance de toda la ciudadanía a través de la Dirección de Desarrollo Social.

El Alcalde invita a seguir acercándose a las oficinas del departamento antes citado ubicadas en Presidencia Municipal en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde para conocer todos los subsidios que se encuentran disponibles para facilitar el acceso a materiales de construcción, tinacos, cisternas, entre otros insumos para el hogar.