Entrega Castaños útiles escolares

Como resultado de la colecta de útiles escolares a la que convocó el alcalde Juan Antonio Garza a través de la Dirección de Educación, Arte y Cultura, se logró entregar 85 paquetes de todos los niveles educativos a familias de obreros afectadas por el paro de AHMSA y a todas aquellas que solicitaron el apoyo directamente ante el Edil.

El Alcalde agradeció la excelente respuesta de empresas locales como Arcosa, Monky's Gasolineras y Ferretera Don Pepe, así como de regidores, funcionarios de primer nivel, directores y personal del Ayuntamiento que realizaron sus donaciones.

Señaló que preocupado por la situación económica que enfrentan estas familias por el paro de la siderúrgica decidió organizar esta colecta para respaldar los estudios de alumnos desde preescolar hasta universidad.