Contactanos

Coahuila

Entrega DIF bastones Y aparatos auditivos

Además festejan cumpleaños de integrantes Grupo Un nuevo Amanecer.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 01 diciembre, 2022 - 08:05 p.m.
Entrega DIF bastones Y aparatos auditivos
Bajo el lema de todo con amor y con el entusiasmo que caracteriza al personal e integrantes de personas discapacitadas entregan beneficios.

Cuatro Cienegas, Coahuila.-  Bajo el lema de "todo con amor" y con el entusiasmo que caracteriza al personal e integrantes de personas discapacitadas, personal del DIF Municipal, llevó a cabo la entrega de bastones a invidentes del grupo Un Nuevo Amanecer, mismos que serán de gran utilidad para mejorar su calidad de vida.

Con un mensaje de atención a las personas beneficiadas, la Sra. Catalina Mata García, presidenta honoraria del DIF Municipal mencionó a nombre del alcalde Beto Villarreal que seguirán de cerca a sus necesidades.

1 / 4
Entrega DIF bastones Y aparatos auditivos
Agradeció la disponibilidad de Maribel Mendoza Gómez, coordinadora del grupo Un Nuevo Amanecer.
2 / 4
Entrega DIF bastones Y aparatos auditivos
Se trata de apoyar a nuestros compañeros de grupos de discapacidad y adultos mayores.
3 / 4
Entrega DIF bastones Y aparatos auditivos
La Sra. Catalina Mata García, presidenta honoraria del DIF Municipal mencionó a nombre del alcalde Beto Villarreal que seguirán de cerca a sus necesidades.
4 / 4
Entrega DIF bastones Y aparatos auditivos

"Estoy muy contenta de poder hacer entrega de estos  bastones, mismos que fueron adquiridos, junto a otros  bastones con especificaciones de cada persona  y dos aparatos auditivos por recursos generados por rifas que el propio personal  realiza para poder comprar utensilios y apoyar a nuestros compañeros de grupos de discapacidad y adultos mayores".

Agradeció la disponibilidad de Maribel Mendoza Gómez, coordinadora del grupo Un Nuevo Amanecer y a todo el equipo por arropar todas las actividades llevadas a cabo.

Al final de la entrega de aparatos ortopédicos aprovecharon la ocasión para festejar el cumpleaños de "Gladys", quien disfrutó de rico pastel y merienda.

  • Entrega DIF bastones Y aparatos auditivos

    Agradeció la disponibilidad de Maribel Mendoza Gómez, coordinadora del grupo Un Nuevo Amanecer.

  • Entrega DIF bastones Y aparatos auditivos

    Se trata de apoyar a nuestros compañeros de grupos de discapacidad y adultos mayores.

  • Entrega DIF bastones Y aparatos auditivos

    La Sra. Catalina Mata García, presidenta honoraria del DIF Municipal mencionó a nombre del alcalde Beto Villarreal que seguirán de cerca a sus necesidades.

  • Entrega DIF bastones Y aparatos auditivos

  • Entrega DIF bastones Y aparatos auditivos
  • Entrega DIF bastones Y aparatos auditivos
  • Entrega DIF bastones Y aparatos auditivos
  • Entrega DIF bastones Y aparatos auditivos
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados