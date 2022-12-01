Entrega DIF bastones Y aparatos auditivos

Cuatro Cienegas, Coahuila.- Bajo el lema de "todo con amor" y con el entusiasmo que caracteriza al personal e integrantes de personas discapacitadas, personal del DIF Municipal, llevó a cabo la entrega de bastones a invidentes del grupo Un Nuevo Amanecer, mismos que serán de gran utilidad para mejorar su calidad de vida.

Con un mensaje de atención a las personas beneficiadas, la Sra. Catalina Mata García, presidenta honoraria del DIF Municipal mencionó a nombre del alcalde Beto Villarreal que seguirán de cerca a sus necesidades.

1 / 4 Agradeció la disponibilidad de Maribel Mendoza Gómez, coordinadora del grupo Un Nuevo Amanecer. 2 / 4 Se trata de apoyar a nuestros compañeros de grupos de discapacidad y adultos mayores. 3 / 4 La Sra. Catalina Mata García, presidenta honoraria del DIF Municipal mencionó a nombre del alcalde Beto Villarreal que seguirán de cerca a sus necesidades. 4 / 4 ❮❯

"Estoy muy contenta de poder hacer entrega de estos bastones, mismos que fueron adquiridos, junto a otros bastones con especificaciones de cada persona y dos aparatos auditivos por recursos generados por rifas que el propio personal realiza para poder comprar utensilios y apoyar a nuestros compañeros de grupos de discapacidad y adultos mayores".

Agradeció la disponibilidad de Maribel Mendoza Gómez, coordinadora del grupo Un Nuevo Amanecer y a todo el equipo por arropar todas las actividades llevadas a cabo.

Al final de la entrega de aparatos ortopédicos aprovecharon la ocasión para festejar el cumpleaños de "Gladys", quien disfrutó de rico pastel y merienda.