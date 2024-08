Entrega Hugo paquetes didácticos a alumnos.

San Buenaventura, Coahuila.- El alcalde Hugo Iván Lozano Sanchez acompañado de la regidora de Desarrollo Social Olga Sanchez realizó la entrega de 125 paquetes escolares a las alumnas y alumnos de instituciones educativas de los ejidos San Antonio de las Higueras, Sombrerete, Santa Gertrudis, San Antonio de la Cascada y San Francisco.

El Edil destacó el compromiso de la administración municipal y estatal con la educación y el apoyo a las comunidades rurales.

Los estudiantes muy contentos recibieron sus útiles escolares básicos que incluyen cuadernos, lápices, plumas, borradores, e incluso materiales específicos para ciertos niveles educativos de la escuela básica preescolar, primaria y Telesecundaria.

Con esta entrega se brinda apoyo en la economía de las familias que habitan en los ejidos, además de acercar a los estudiantes las herramientas necesarias para su educación, mencionaron maestros también comprometidos en la enseñanza.

"Estamos entregando material didáctico en un recorrido de escuelas primarias de las comunidades rurales de San Buenaventura con la única intención de que los niños puedan tener materiales necesarios para todo el año escolar, son materiales que no necesariamente tienen que nos encía el señor gobernador Manolo Jiménez como apoyo de la economía familiar. Yo he platicado con las maestras de los ejidos y la gran mayoría no pide a los papás útiles escolares, no hacen la tradicional lista de útiles en las comunidades rurales porque saben que cuentan con el apoyo del señor gobernador de Coahuila y este es el resultado de su Administración que con mucho gusto les traemos a los alumnos ya que como maestro a mi también me da mucho gusto el inicio de un ciclo escolar porque significa ir avanzando en el aprendizaje" enfatizó el alcalde.