Entrega Hugo regalos a niños

San Buenaventura, Coahuila.- Con gran sonrisas recibieron los niños de la periferia de San Buenaventura cuando el joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez junto a la Asociación de la Familia Villasana quienes cada diciembre hacen actividades para llevar regalos.

El alcalde felicitó a la familia de la regidora Blanca Selene Cuellar, porque desde hace 10 años realizan este tipo de obras en beneficio de niños y familias vulnerables.

La regidora dijo que es muy motivante hacer este ejercicio porque hay familias que merecen una navidad feliz, hacen bailes o actividades donde se pide un juguete o donativos donde también se invita a participar a la autoridad en turno.

La meta del número de juguetes aumenta cada año porque se superan expectativas, ahora entregaron 3246 juguetes a la misma cantidad de niños que contentos agradecieron con abrazos a las autoridades y asociación ciudadanos de San Buenaventura.

Hugo Lozano dijo que fue una experiencia muy grata de llegar a colonias como los nogales, linda vista, Zona Centro, Benito Juárez, nueva esperanza, Amalia Solorzano, solidaridad, Saca de Bucareli, 18 de febrero, 16 de Abril, reforma, Eulalio Gutiérrez donde la alegría cautivó a todos los beneficiarios.