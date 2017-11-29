Entrega “La Pólvora” obra de electrificación

SAN BUENAVENTURA COAH.- Ante el representante del gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez, el subsecretario de Salud Jaime Pineda Pineda, el alcalde Oscar Flores Lugo hizo entrega de la obra de electrificación en el bulevar Humberto Rodríguez y calle Nicolás Bravo.

Decenas de vecinos beneficiados se dieron cita en el mencionado lugar, para recibir esta obra que esperaron por muchos años y que hoy es una realidad.

Al hacer uso de la palabra, Flores Lugo comentó que esta obra es parte del recurso de cinco millones de pesos que recibieron de parte del Gobierno del Estado para electrificación y pavimentación que hoy son una realidad, ya que se buscó que dichas obras se ejecutaran justo donde más falta hiciera y es una realidad el beneficio que tienen las familias.

Me siento contento por haber trabajado de la mano del gobernador Rubén Moreira Valdez porque nunca nos dejó, siempre estuvo al pendiente de las necesidades de los sambonenses y en la medida que se pudo siempre nos tuvo en cuenta y aquí están los resultados”.

Y agregó que es mucho el beneficio de tener luminarias, sobre todo en temporada invernal cuando oscurece más temprano.

Por su parte, Jaime Pineda Pineda leyó el mensaje del Mandatario Estatal en el que entre otras cosas dijo que hoy Coahuila tiene estándares altos de paz, pero no hay que olvidar los días de pánico que mantuvo encerradas a las familias, pero fue la participación de las fuerzas armadas que ayudaron mucho a que el problema no se propagara.

Las familias recuperaron la paz social y hoy se respira tranquilidad, pueden salir en paz a sus fuentes de trabajo o a los parques públicos.

Por lo que respecta a los problemas de cáncer, estos se atenderán de manera integral en el Estado y los pacientes ya no tendrán necesidad de acudir a otras ciudades, porque el centro oncológico contará con la tecnología más avanzada.

Comentó también la relevancia en los centros turísticos y culturales pero lo más relevante fue los más de 170 mil empleos con jornales bien pagados con las prestaciones correspondientes.

“Coahuila se ubica entre los estados con más altos estándares de crecimiento y progreso, llegaron inversiones extranjeras definitivas y eso consta en el IMSS.

Hoy más familias cuentan mejores viviendas y en cuanto a las preparatorias la cantidad de estas se disparó al igual que las universidades.

Obra de electrificación

4.9 mdp fue la inversión en beneficio de diez sectores.

290 postes

11 mil 500 metros de cable.

109 muretes

23 transformadores

106 luminarias