Entrega Lencho barda en Tec. 64

FRONTERA, COAH.- El Presidente Municipal Florencio Siller Linaje realizó la entrega de la construcción de barda perimetral en la Escuela Secundaria Técnica No.64 Netzahualcóyotl de la colonia la Sierrita, la cual tuvo una inversión superior a los 316 mil pesos.

“Estamos aquí para realizar esta importante entrega de obra, en esta administración el objetivo primordial es dar a los estudiantes de todos los niveles, espacios educativos seguros y de calidad, por ello se han invertido más de 22.5 millones en la rehabilitación de más de 50 escuelas de todos los niveles”.

La primera autoridad municipal quien estaba acompañado de directores y regidores del ayuntamiento, dijo ante los estudiantes y docentes del plantel, que invertir en la educación es invertir en el futuro, toda vez que se les otorga a los niños y jóvenes las herramientas necesarias para tener un mejor proceso de aprendizaje y de esa manera aspirar a ser profesionistas en un futuro.

Los beneficiados de esta obra fueron un total de 790 alumnos pertenecientes a los dos turnos que tiene el plantel, además de que se realizó la limpieza y rehabilitación de las áreas y canchas interiores para entregar la barda perimetral y la escuela totalmente limpia.

Ante los alumnos el alcalde dio a conocer que seguirá realizando inversiones en el sector educativo, toda vez que hasta el momento se han invertido más de 22.5 millones de pesos.

Cabe mencionar que los alumnos mostraron su agradecimiento a las autoridades municipales, incluso realizaron la petición de la construcción total de la barda del plantel, solicitud que el alcalde aceptó de manera inmediata por lo que fue asignada a los proyectos a realizarse en el ejercicio fiscal 2020.

Otro de los anuncios que realizó el alcalde durante el evento, fue la construcción de un techo estructural en el área cívica en el jardín de niños 20 de Julio de la colonia Independencia, señalando que esta institución ha recibido varios beneficios, pero solicitaron el techado porque al realizar los eventos los niños tienen que soportar el sol y el frío debido a la falta de techo.