Entregan 130 Testamentos

FRONTERA, COAH.- Un total de 130 testamentos fueron entregados a personas de la tercera edad de este municipio, fueron parte del programa de trámites a bajo costo impulsado por el DIF municipal y la notaría pública número 12.

Fue la Presidenta del DIF municipal Martha Beltrán de Siller y las licenciadas Cecilia y Luz Elena Ornelas, las encargadas de realizar la revisión previa de cada uno de los casos presentados por las personas que se acogieron a este beneficio, ya que además del trámite, una gran cantidad de ellos recibieron asesoría gratuita sobre juicios sucesorios, testamentarios e intestamentarios.

La licenciada Claudia Cecilia Ornelas Rábago felicitó a todos los beneficiarios de este programa, ya que con la realización del testamento le dan certeza jurídica a sus bienes y evitan problemas entre sus familiares en un futuro.

“Es muy importante dejar bien establecido a quien dejan sus bienes al momento de fallecer, ya que familias completas se han desintegrado a causa de la repartición de bienes muebles e inmuebles de los jefes de familia, por lo cual es importante dejar este trámite bien establecido”.

Los beneficiarios dejaron establecido en vida, quien será el encargado de repartir sus bienes adquiridos durante su vida.

Por su parte el señor Ramiro Rodríguez Sánchez, beneficiado de este programa, dijo que antes de realizar su testamento tenía miedo hasta de hablar del tema, pues le daba miedo pensar en su deceso, sin embargo al ver a tantas familias con problemas a causa de no dejar establecida la propiedad de sus bienes, prefirió acudir y realizar este trámite con el que brindará apoyo a su familia cuando ya no esté.

“El único requisito para participar de este programa era la voluntad de dejar finiquitada la propiedad de todo lo adquirido en vida cuando los beneficiados fallezcan y vimos con beneplácito que cada vez más personas se preocupan por dejar su patrimonio legalizado y así preservar la paz en sus hogares”.