Entregan 8 toneladas de avena a campesinos

FRONTERA., COAH.-Aunque la Federación redujo al mínimo los apoyos y el presupuesto para el campo, productores locales de la mano del Gobierno Estatal y Municipal lograron aterrizar el programa de entrega de 8 toneladas de semilla de avena variedad Cuauhtémoc certificada.

El Regidor de Fomento Agropecuario Genaro Escobedo Cedillo dijo que es muy importante el trabajo que se realiza en el campo, toda vez que la federación está retirando una gran cantidad de beneficios, sin importar que los productores del campo sean la base de la economía de muchas localidades, toda vez que la alimentación de todos los estados proviene del campo.

Los beneficiarios aportaron 200 pesos por cada bulto de avena, mientras que el Estado y el municipio aportaron los 400 restantes.

Resaltó la importancia que tienen las familias campesinas, quienes todos los días trabajan de sol a sol para producir los alimentos que son llevados a todas las ciudades, producción que se niegan a dejar morir aún y con el retiro de las partidas presupuestales del Gobierno Federal.

Dijo que gracias al apoyo de los productores, quienes aportaron 200 pesos, más la misma cantidad el Estado y el Municipio, se logró entregar 4 bultos a cada productor, dando así cobertura a más de 80 hectáreas del campo fronterense.

Por su parte, los productores agradecieron esta gestión y lamentaron la reducción de recursos que la federación hiso al campo, toda vez que se tiene una propuesta en el congreso de retirar el 29.3 por ciento del presupuesto para el 2020, lo cual consideraron una catástrofe.

Gracias a las gestiones de la actual administración, se lograron aterrizar estos beneficios aún y con el retiro de apoyos al campo realizados por la federación, los campesinos pudieron adquirir la semilla de avena para la siembra de este año.

“Sabemos que la situación del campo es difícil, pero gracias al apoyo del Coordinador Regional de la Secretaría de Desarrollo Rural Juan Antonio Velazco Lozano, quien siempre está en coordinación con los ayuntamientos para poyarnos a aterrizar recursos que mucho benefician al sector agrícola, el cual no vamos a dejar morir”.

Cabe señalar que la convocatoria para esta entrega de semilla fue abierta a todos los productores, por lo que cada uno de los beneficiados adquirió lo necesario para sembrar sus tierras en este periodo.