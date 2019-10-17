Entregan a campesinos Programa de Concurrencia

FRONTERA, COAH.- El Ayuntamiento de Frontera que preside Florencio Siller Linaje recibió inversión a través del Programa Concurrencia Municipalizado 2019.

Expuso que la ayuda llegará a todos los seis ejidos, impulsando sus actividades de siembra y cuidado de animales, con ellos asegurando la comida para miles de familias.

La tarde de ayer grandes y benéficos apoyos para la producción agrícola y ganadera, recibieron por parte del Secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez.

Ese interés por diversificar las actividades de la tierra fértil, porque la población demanda más alimentos, ante esto el Gobierno del Estado envía la ayuda a los municipios, incluyendo a Ciudad Frontera.

Es por eso que se recibieron 6 millones 600 mil pesos para nuestro municipio.

El Alcalde conocedor de los temas del campo sostuvo la importancia por ayudar a los campesinos, equipando con todo lo necesario para sobresalir como hasta ahora lo han hecho a favor del municipio de Frontera.