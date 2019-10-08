Entregan a domicilio programas ‘68 y más’

FRONTERA., COAH.- El Coordinador Regional del Programa de Bienestar Leonardo Rodríguez Cruz dijo que cambió la operatividad del programa 68 y Más, por lo que a partir de este mes los servidores de la Nación serán los encargados de llevar a los domicilios de los beneficiarios el giro para que ellos acudan a solicitar su pago en la Asociación de Pensionados.

Dijo que anteriormente se coordinaba una fecha para que los adultos mayores acudieran por su pago, sin embargo las reglas de operación del programa de bienestar a nivel Nacional cambiaron, por lo que ahora personal de gobierno les llevará el giro para que se destine una fecha y recoja sus 2 mil 550 pesos bimestralmente.

Los trabajadores del Gobierno acudirán a los domicilios de los beneficiarios para llevar los beneficios directamente hasta sus hogares.

Mencionó que cada mes se suman nuevos beneficiarios a este programa en sus dos modalidades, ya que a los que pertenecen a las asociaciones de pensionados se les deposita directamente a sus tarjetas, mientras que el resto, debe de acudir a las oficinas para realizar su trámite y ser incluido, toda vez que mes con mes aumenta el padrón de beneficiarios.

Comentó que los beneficiarios deben estar al pendiente de los días en que se les va a realizar la visita, ya que solo tendrán 5 días hábiles para realizar su cobro, en los horarios que se les indique.

Aseguró que con esta forma de entregar los beneficios, se agiliza la entrega de estos recursos que el Gobierno Federal destino a los adultos mayores en situación de alta vulnerabilidad.

Cabe mencionar que serán del 16 al 21 de octubre cuando se visite a los beneficiarios y se les entregue su orden de pago, por lo que deben de estar al pendiente de la visita de los denominados Servidores de la Nación, quienes acudirán debidamente identificados con un chaleco color beige con los logotipos del programa.