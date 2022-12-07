Entregan a niño silla de ruedas

Cuatro Ciénegas, Coahuila. - La asistencia social a la comunidad cieneguense, es una realidad a través de los apoyos que el alcalde Beto Villarreal ha acordado con los diferentes departamentos.

Catalina Mata García, presidenta honoraria del DIF Municipal, llevó una vez más beneficios a los más necesitados, en este caso, apoyando a “Tadeo”, quien necesitaba una silla de ruedas.

El pequeño estuvo feliz al ver su nueva silla móvil; ante esto, la primera dama del pueblo mágico de Cuatro Ciénegas, mencionó que seguirán tocando puertas para atender peticiones.

“Es para mi un gusto enorme poder apoyar con este tipo de aparatos. Estoy muy contenta de poder seguir gestionado apoyos y más aún, de poder provocar una hermosa sonrisa en el rostro de Tadeo, un niño que requería una silla de ruedas”.

Agradeció a la señora Elena Tirado, quien de manera amable ha tenido a bien hacer donaciones de aparatos y distintos productos ante la gestión del DIF Municipal.