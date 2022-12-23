Entregan cobijas Y bolos a niños

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El equipo de Protección Civil, ha estado atento a las bajas temperaturas registradas en Cuatro Ciénegas, es por ello que se están llevando a cabo la entrega de cobijas y dulces a todos los niños de los sectores más vulnerables del municipio.

En la visita también se interactúa con las familias para hacer recomendaciones de prevención, escuchar necesidades y registrar gestiones; así lo informó Carlos Armando Moreno Garza, Director de la institución.

"Estamos entregando cobijas en los sectores y colonias más vulnerables, así como bolos a niñas y niños para que disfruten en el calor de su hogar una navidad responsable".

Por disposición del alcalde Beto Villarreal también participan en rondines constantes puesto que seguirá el frío en Coahuila.

El director de PC puntualizó que, se cuentan con tres albergues a disposición de quien los necesite ubicados en la Base de Protección Civil, Casa del Peregrino y Auditorio Municipal.