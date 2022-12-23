Contactanos

Entregan cobijas Y bolos a niños

En Cuatro Ciénegas recorren colonias y ejidos, ayudando a los más vulnerables.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 23 diciembre, 2022 - 08:38 p.m.
El equipo de Protección Civil, ha estado atento a las bajas temperaturas registradas en Cuatro Ciénegas.

Cuatro Ciénegas, Coahuila.-  El equipo de Protección Civil, ha estado atento a las bajas temperaturas registradas en Cuatro Ciénegas, es por ello que se están llevando a cabo la entrega de cobijas y dulces a todos los niños  de  los sectores más vulnerables del municipio.

En la visita también se interactúa con las familias para hacer recomendaciones de prevención, escuchar necesidades y registrar gestiones; así lo informó Carlos Armando Moreno Garza, Director de la institución.

Entregan cobijas Y bolos a niños
Entregan cobijas Y bolos a niños
Se están llevando a cabo la entrega de cobijas y dulces a todos los niños de los sectores más vulnerables del municipio.

"Estamos entregando cobijas en los sectores y colonias más vulnerables, así como bolos a niñas y niños para que disfruten en el calor de su hogar una navidad responsable".

Por disposición del alcalde Beto Villarreal también participan  en rondines constantes puesto que seguirá el frío en Coahuila.

El director de PC  puntualizó que, se cuentan con tres albergues a disposición de quien los necesite ubicados en la  Base de Protección Civil, Casa del Peregrino y Auditorio Municipal.

    Se están llevando a cabo la entrega de cobijas y dulces a todos los niños de los sectores más vulnerables del municipio.

