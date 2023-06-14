Entregan despensas a obreros de AHMSA

El Gobierno Municipal a través de su departamento de Bienestar Social realizó la tercera entrega de apoyos alimenticios a obreros de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) que se ven afectados por la falta de pagos y el desempleo.

La tercera etapa dura 3 días en los que se entregarán 200 despensas por día y con las que ya sumarían más de mil 500 apoyos alimentarios entregados por la administración que encabeza el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya.

1 / 2 Serán más de mil 500 despensas las que se entregarán. 2 / 2 ❮❯

Ayer se instaló el módulo en la plaza principal hasta donde llegaron los trabajadores que fueron citados por abecedario ante la ola de calor que se vive en la región y evitar aglomeramiento y largas filas.

Jazmín Davis Estrada, directora de Bienestar Social informó que el alcalde Roberto Piña puso a disposición este programa con ayuda del sector empresarial para apoyar en la economía de 350 a 400 familias fronterenses que han sido perjudicadas por la situación de AHMSA.

"Si bien es cierto no subsana por completo la problemática pero dentro de nuestras posibilidades brindarles este apoyo esperemos sea de mucha utilidad, el alcalde Roberto Piña se encuentra en México y sigue tocando puertas en la secretaría del trabajo y previsión social para buscar apoyos, está por reunirse secretaria María Luisa Alcalde para ver temas que puedan darle solución de fondo y de forma a los problemas de la región", destacó.