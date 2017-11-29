Entregan fierros de herrar a productores

Frontera.-Con la finalidad de darle certeza a 8 productores agrarios de la localidad y tras la petición que hicieron a mitad de año, les fueron entregados igual número de fierros para marcar su ganado y de esa forma evitar cualquier situación que les pudiera ocasionar complicaciones legales.

Con respecto al tema, el director de desarrollo rural Eloy Sánchez informó que fue en el mes de julio cuando los productores solicitaron el fierro para el sello de sus animales ya que buscaban evitar situaciones de carácter legal al tener la seguridad que los animales que manejan son de su propiedad.

Dijo que la facilidad que da el tramitarlos mediante la autoridad municipal es un bajo costo de 358 pesos por fierro, ya que todos los trámites se deben de realizar a través del estado para que así quede certificada la propiedad de los animales con que cuentan.

Indicó que el día de ayer fue cuando se hizo la entrega de 8 fierros que serán destinados al trabajo en mención con el que se tendrá además registro de los animales y se evitarán acciones que pudieran afectar a los solicitantes.

Añadió que aún está vigente el plazo para que realicen la solicitud quien así lo requiera porque se cierra el próximo 15 de diciembre y aunque no se alcanzaría a entregar en la actual administración el trámite quedaría abierto y sería legal para que en la próxima administración les sean entregados los fierros que soliciten.